Disperati e senza stipendi: il Natale dei parcheggiatori|VIDEO Anche in queste feste, lavoratori in presidio: «Non ce la facciamo più»

di Andrea Fantucchio

«Non abbiamo avuto aiuto per Natale, speriamo di farcela entro la Befana». Continua la protesta degli ex parcheggiatori di Avellino. Anche questa mattina in presidio nell'androne del Comune. Delusi e amareggiati dall'ultimo incontro avuto con l'assessore alle Politiche Sociali, Teresa Mele. (Clicca sulla foto di copertina e guarda il video)

Hanno invece registrato la solidarietà di numerosi cittadini di Avellino. Fra i quali la signora Maria della quale Ottopagine.it vi aveva già parlato. Dopo i caffè, questa donna dal gran cuore è pronta a portare pacchi di pasta a questi padri di famiglia senza stipendio da oltre un anno.

Solo a febbraio il Tar si esprimerà sul ricorso presentato dal consorzio di cooperative di Santa Maria Capua Vetere. Poi estromessa dalla gara a evidenza pubblica indetta dal Comune. Intanto il futuro dei lavoratori, oltre venti, è sempre più incerto. Si arrangiano come possono, aiutati dalla solidarietà di chi ha deciso di essere loro vicino. Anche queste feste di Natale trascorse in larga parte di fronte al Comune, invece che con i proprio parenti. Una protesta purtroppo infruttuosa che domani, complice il consiglio comunale previsto in mattinata, dovrebbe continuare.

Le scene al quale abbiamo assistito in questi giorni rappresentano il dramma di chi è rimasto schiacciato da un sistema ormai collassato. Quello delle cooperative legate ad Acs nate per il reinserimento dei soggetti socialmente svantaggiati. E poi nel tempo degenerato fino all'epilogo di quest'anno. Di mezzo, è chiaro, ci sono proprio loro: i lavoratori con famiglie a carico. Scontano l'incapacità delle istituzioni, Comune per primo, di riconvertire questa forza lavoro verso altri impieghi di pubblica utilità: un fallimento del sistema di assistenza sociale. Nel video allegato all'articolo potete ascoltare la voce di uno dei lavoratori in presidio.

Leggi anche di Ottopagine.it:

Leggi anche di Ottopagine.it:

1) «Trattati come animali»: Da 72 ore davanti al Comune|VIDEO

2) Dallo stadio al Comune: caffè caldo per i parcheggiatori|VIDEO

3) Da 120 ore in presidio al gelo: «Pronti ad andare dall'Abate»

4) Parcheggiatori, altri mesi di passione: Tar decide a febbraio

5) Parcheggiatori ancora in presidio: qui anche a Natale|FOTO