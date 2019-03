Tarantella, carri e Zeza: Carnevale in Irpinia,ecco gli eventi Oggi il giorno clou dei festeggiamenti

Carnevale, impazza la festa in Irpinia. Tanta tradizione e modernità negli appuntamenti in tutta la provincia. Oggi i festeggiamenti clou.

A Montemarano impazzerà la tarantella con tradizionali Caporabballi a gestire il corteo delle paranze. Si parte alle 15 per una lunga carellata di scherzi e divertimento, con il tradizionale lancio di confetti e las erata danzante presso a palestra comunale. Dalle ore 15 sfilata di carri allegorici, Laccio d’Amore, Mesi.

A Borgo di Montoro con A Zeza co’ n’ Dreccio. Alla stessa ora a contrada San Raffaele ci sarà anche la tradizionale e apprezzatissima Zeza di Bellizzi, che rivivrà sulla ghiaia in una contrada in aperta campagna per ripercorrere l'antichissima storia della commedia. Festa grande anche a Cesinali, Cervinara, Rotondi, Rotondi, Forino, Lacedonia, Lauro, Petruro, Marzano di Nola. Passano gli anni eppure la Zeza a Montemiletto resta ancora uno degli appuntamenti più significativi per la popolazione. Una tradizione più viva che mai grazie ai tantissimi i giovani e alle associazioni locali che, con entusiasmo e coinvolgimento, si impegnano nella realizzazione dell’evento salvaguardando e perpetuando un prezioso patrimonio di cultura popolare e tradizioni. Il Carnevale resta la tradizione maggiormente condivisa in tanti comuni e declinata secondo antichissimi e divertenti rituali, canzoni, danze e commedie. A Mercogliano oggi è festa grande con sfilate e scherzi in serata la chiusura con gran finale della Zeza presso il salone della chiesa SS Annunziata in via Amatucci con stand gastronomici. E ancora tanta Zeza a Montemiletto, Monteforte, Volturara. Ma oltre la commedia di Zeza e la tarantella in Irpinia è grande tradizione di carri allegorici e maestri cartapesta. A partire da Savignano Irpino, che quest'anno punta sul divertimento ispirato ai cartoon e alla satira politica. Undicesima edizione per la festa, che quest'anno è stata premiata da tantissimi visitatori. Sfilate, balli e allegria anche a Castelvetere. Anche oggi la coreografia danzante delle maxi allegorie realizzate dai maestri della creazione di cartapesta. Gran Finale pe rla sfilata dei Carri anche a Paternopoli, tra gusto, divertimento e tante maschere e coriandoli.

ECCO IL PROGRAMMA DEI CARNEVALI IN IRPINIA

Il Carnevale Culturale di Montemarano 2019 tornerà a divertire con iil ‘Carnevale delle Culture’ , che si svolgerà il 9 marzo, basato sullo scambio culturale perchè la tradizione è sempre frutto di uno scambio di tradizioni millenarie che si influenzano reciprocamente.

Sabato 9 marzo dalle 21 presso la palestra comunale, via al “La tarantella più lunga della storia”, Concerto di Musica Live .

Martedì 5 Marzo: Ore 10:00 – Lezioni di Tarantella a cura della “Scuola di Tarantella Montemaranese” presso il Palazzo Castello

Ore 15:00 – Tradizionali sfilate dei cortei mascherati per le vie del Paese

Ore 21:00 – Serata Danzante con “Simpatici Italiani” presso la Palestra Comunale

Domenica 10 Marzo

Ore 10:00 – Lezioni di Tarantella a cura della “Scuola di Tarantella Montemaranese” presso il Palazzo Castello

Ore 15:00 – Carnevale Morto – Corteo funebre di Carnevale e successiva lettura del Testamento

Ore 21:00 – Serata Danzante con il gruppo “Orchestra Achille” e tradizionale rottura della Pignata presso la Palestra Comunale

OLTRE AI RISTORANTI LOCALI, SARÀ ALLESTITA LA PIAZZA DEL GUSTO, MUNITA DI STRUTTURA RISCALDATA, CON LE TIPICITÀ ENOGASTRONOMICHE LOCALI.

La “Zeza” di Montemiletto 2019

Martedì 05 Marzo

ore 15.30 : Raduno e partenza corteo dal Viale degli Astronauti, arrivo in Piazza IV Novembre per rappresentazione della Zeza dei Grandi e dei Piccoli;

Carnevale a Paternopoli 2019 tra magia, sport e party

a Martedì 5 Marzo

Ore 9.00 – Spettacoli di maglia per bambini con giocolieri sputafuoco e dj set nel circuito

Ore 11.00 – La scuola Media di Paternopoli si mette in “mostra” con il concorso “LA MIA MASCHERA” presso la Biblioteca Comunale in via F. Troisi

Ore 15.30 – Inizio sfilata dei carri allegorici con gruppi di ballo e dj set nel circuito

Ore 20.00 – Fine sfilata e ritorno in Piazza Kennedy per ballare fino a notte fonda con COCKTAIL PARTY e SANGRIA PARTY

Il Carnevale di Mercogliano 2019

PROGRAMMA CARNEVALE DI MERCOGLIANO 2019

Martedì 5 Marzo

Ore 8.30 – Raduno partecipanti in Piazza S. Pietro e Paolo, parata per le strade della città

Ore 14.30 – Raduno in via Amatucci, parata per le strade della città con maschere in libertà.

PROGRAMMA CARNEVALE CASTELVETERE 2019

5 marzo dalle ore 15.30 – Sfilate di Carri Allegorici e gruppi mascherati

10 marzo dalle ore 14.30 – Sfilate di Carri Allegorici e gruppi mascherati. A seguire il FUNERALE DI CARNEVALE