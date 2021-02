Sant'Angelo dei Lombardi si mobilita per gli over 80 Adesione alla campagna vaccinale, il Comune altirpino vara servizi di assistenza per gli anziani

Una mobilitazione virtuosa, che coinvolge, a macchia d'olio, i paesi dell'Alta Irpinia. Non solo, tra gli altri, Cairano, Teora, Vallata e Volturara Irpinia. Anche il Comune di Sant'Angelo dei Lombardi si appresta ad attivare un servizio di assistenza per l'invio dell'adesione alla campagna vaccinale anti Covid-19 da parte della popolazione oltre gli 80 anni di età. Per ricevere supporto per la compilazione e la trasmissione della domanda sarà possibile recarsi presso l'ufficio anagrafe del Comune, a partire da domani, nei giorni di giovedì e venerdì, dalle 9 alle 14. Dalla prossima settimana il punto informativo resterà, invece, attivo tutti i martedì dalle 9 alle 14. Per effettuare la prenotazione occorre essere minuti di tessera sanitaria. Inoltre, il Comune altirpino si è reso promotore di un'altra lodevole iniziativa. Qualora si fosse a conoscenza di qualcuno che necessiti di ulteriore assistenza; che, per eventuali situazioni di necessità, abbia bisogno di assistenza presso il proprio domicilio per espletare la procedura informatica finalizzata alla prenotazione, è possibile contattare il numero 327 065 0508, a disposizione anche nel caso in cui si abbia bisogno di ulteriori informazioni.