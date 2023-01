Presepe vivente a Capocastello. Don Vitaliano: "Mercogliano prega per Roberto" Domani in comune si presenta il piano sicurezza per l'evento. La comunità prega per Roberto Bembo

Domani alle 10 davanti al Municipio di Mercogliano, il sindaco Vittorio D'Alessio insieme a don Vitaliano Della Sala e alla madre superiore delle suore, illustrerà il piano sicurezza predisposto per la due giorni del presepe vivente a Capocastello. Un momento di fede e tradizione, che per la comunità mercoglianese diventerà anche occasione di veglia e preghiera per Roberto Bembo, il ventenne che da domenica mattina lotta per la vita al Moscati (clicca per leggere l'articolo). Il ragazzo è stato vittima di una brutale aggressione la mattina di Capodanno. Roberto è stato accoltellato a schiena, addome e gola e le sue condizioni sono gravissime. Le indagini vanno avanti e stanno ricostruendo la violenta dinamica, avvenuta nelle prime ore del nuovo anno ( clicca per leggere l'articolo ). Al terzo piano del Moscati, nel reparto di rianimazione guidato dal dottore Angelo Storti, Roberto lotta per la vita. Il giovanissimo di Mercogliano viene tenuto sotto strettissima sorveglianza sanitaria. Intanto la comunità mercoglianese intera, come tutta l'Irpinia prega per lui. Il sindaco D'Alessio ha incontrato i genitori del giovane e ha invitato tutti al raccoglimento e preghiera, senza cedere alla rabbia (clicca per leggere l'articolo). Intanto a Capocastello si prepara al presepe vivente, momento di fede e raccoglimento spirituale che sarà occasione di veglia per il giovanissimo. "Mercogliano prega per lui (clicca per leggere l'articolo) - dice Don Vitaliano -. Nella due giorni del Presepe che faremo rivivere a Capocastello pregheremo perché Roberto torni a casa. Invitiamo tutti a farlo, la nostra comunità si stringe intorno alla famiglia in questo tragico momento di dolore e attesa".