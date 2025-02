Pony salvati dalla Forestale, accolti nel centro di equitazione: stanno bene Avellino, i 3 pony abbandonati nel parco. Tra loro un esemplare di Falabella. 2 con microchip

Sono stati accolti in un centro ippico del serinese i tre pony abbandonati in un parco pubblico di Avellino, recuperati dai Carabinieri Forestali di Monteforte Irpino, guidati dal maresciallo Capo Ermelinda Pagano, in collaborazione con i militari dell'arma territoriale, con il supporto degli agenti della polizia municipale di Avellino. A far scattare ieri mattina l'intervento dei militari della forestale, guidati dal tenente colonnello Nicola Clemente, era stata una segnalazione al 1515. Si tratta di tre pony femmina, due delle quali microchippate, una di loro di razza Falabella.

Gli animali erano stati trovati legati con una corda alla recinzione di un noto parco pubblico della città, a rione Valle. I video dei loro avvistamenti tra viale Italia e Corso Vittorio Emanuele, nei giorni scorsi, avevano fatto il giro dei social e del caso si è interessato anche il consigliere comunale "Viva Avellino", Gerardo Rocchetta che commenta: "Siamo sempre pronti ad intervenire in favore degli animali. La nostra amministrazione è in prima linea sul tema degli animali - spiega Rocchetta - . Sono stati numerosi i cittadini che mi hanno segnalato il caso dei tre pony. Le indagini stanno facendo il loro corso, mentre noi siamo contenti che i tre animali abbiano trovato immediata accoglienza presso il centro di equitazione, dove hanno ricevuto anche visite e cure dei veterinari dell'Asl". Grazie al tempestivo contatto con la struttura di accoglienza per animali "Il Cerreto" di San Michele di Serino, è stato possibile trovare immediatamente una sistemazione sicura per i tre pony. Nella nuova struttura stanno ricevendo cure adeguate e sono seguiti da specialisti . Nelle prossime ore si avranno maggiori particolare sullo stato delle indagini, volte ad individuare i proprietari dei tre animali ed eventuali responsabilità.

(Alle ore 14 nel tg news di Ottochannel tv, canale 16, il servizio televisivo)