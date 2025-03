"Tutti a Roma, è gratis!", la tiktoker contro il riarmo: "Grazie Rita, ci aiuti" Esposito (Libertas Bn): ha accolto il nostro invito. Pullman anche da Cervinara

"Noi ci saremo perché condividiamo la finalità della manifestazione e non ci interessa chi la promuove". Lo dice all'ANSA Pietro Esposito, 50 anni di Cervinara (Avellino), presidente della Libertas sezione di Benevento, ente di promozione sportiva, indicato come colui che avrebbe coinvolto l'influencer Rita De Crescenzo per invitare persone alla manifestazione contro il riarmo organizzata a Roma dal Movimento 5 stelle per il 5 aprile. "Io ed altri soci abbiamo organizzato un pullman da Cervinara ed uno da Napoli a nostre spese", dice Esposito, "ed oggi più di ieri - aggiunge - vorrei ringraziare la tiktoker Rita De Crescenzo che, accogliendo l'invito di una mia collaboratrice di Napoli, ha deciso di darci una mano nel sensibilizzare le persone alla partecipazione su una tematica di grande attualità come quella di dire no alla corsa al riarmo. E, a scanso di equivoci, lo ha fatto gratuitamente". Sul versante M5s, invece, a Napoli e in Campania non ci sono finora reazioni alla vicenda.

Il caso

"Il 5 aprile ci sarò anche io a Roma a fare una grande manifestazione. Io annanz' a tutt' co' 'o striscione e tutti arret' a me". E' stato l'annuncio di Rita De Crescenzo, tiktoker napoletana da 1,3 milioni di follower diventata nota lo scorso inverno per aver promosso sui social i week-end in montagna a Roccaraso, cittadina abruzzese poi presa d'assalto da miglia di pullman.

La piazza per la pace

La piazza è quella per la pace e contro il riarmo lanciata dal Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte. La locandina ufficiale dell'evento 'Basta soldi per le armi. Fermiamoli' è pubblicata dalla stessa De Crescenzo che, al posto del simbolo M5S mette quello del Centro provinciale sportivo Libertas, aggiungendo lo slogan 'Soldi per lo sport, non per le guerre'. La locandina ricorda il luogo e l'orario dell'evento, alle 13 in piazza Vittorio Emanuele, per poi raggiungere il palco in via dei Fori imperiali. "Ci sarò all'una del pomeriggio" per dire "stop alle armi", annuncia in una storia social l'influencer, "ci saranno tutti gli sportivi il più famosi d'Italia e ci sarà pure il sindaco". Ma al momento non è prevista la partecipazione né del primo cittadino di Napoli né di quello di Roma. Infine, vengono fornite le informazioni di servizio per gli eventuali partecipanti: "Chi vuole partire da Napoli ci stanno il treno e pure i pullman, tutto gratis, non si paga. L'importante è che venite tutti quanti a fare questa bellissima manifestazione 'stop alle armi'. Lascio qua questa bellissima locandina". Così De Crescenzo sui social.