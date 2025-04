Sale la febbre biancoverde: si illumina Palazzo De Peruta: Manca poco forza Lupi Nargi: Avellino si prepara al grande giorno

Scatta il conto alla rovescia: a Potenza, domani pomeriggio, con calcio d'inizio alle ore 18.30, si giocherà Sorrento-Avellino, gara valida per la 37/a e penultima giornata del girone C di serie C: ai biancoverdi avellinesi manca un solo punto per festeggiare la promozione in serie B e la città si veste a festa.

Non solo finestre, strade e balconi di casa, ad Avellino sale la febbre biancoverde, che travolge anche i luoghi simbolo della città, in attesa della sfida promozione di domani. Come Palazzo de Peruta, che si illumina di verde per l'occasione. Il sindaco di Avellino Laura Nargi ha pubblicato la foto del palazzo illuminato di verde sui social accompagnato da questo messaggio: "Palazzo De Peruta illuminato di verde per l’Avellino calcio. Aspettando la gara decisiva di domani a Potenza abbiamo illuminato di verde la storica sede del Municipio per buon auspicio. Mancano poche ore all’appuntamento che tutto il popolo biancoverde attende da anni e la città si sta preparando al grande giorno. Avanti tutta , Forza Lupi e Forza Avellino".