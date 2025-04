Sorrento-Avellino: i convocati biancoverdi per la sfida del "Viviani" È la vigilia del match che può garantire l'aritmetica promozione dei lupi in Serie B

Il solo Antonio De Cristofaro, da programma di riabilitazione dopo l’intervento chirurgico al legamento crociato anteriore ed al menisco esterno del ginocchio sinistro, non è nell'elenco dei convocati diramato da Raffaele Biancolino per la sfida che vedrà l'Avellino ospite del Sorrento al "Viviani" del Potenza, per la gara che può garantire l'aritmetica promozione dei lupi in Serie B. Torna Cosimo Patierno dopo il turno di squalifica per somma di ammonizioni.

I calciatori a disposizione

Portieri: 1 Iannarilli, 22 Guarnieri, 77 Marson

Difensori: 2 Todisco, 5 Rigione, 23 Cagnano, 26 Cionek, 29 Cancellotti, 38 Frascatore, 56 Enrici, 79 Manzi

Centrocampisti: 6 Palmiero, 8 Rocca, 19 Tribuzzi, 20 Palumbo, 21 Armellino, 24 Sounas, 51 Arzillo, 55 Mutanda

Attaccanti: 7 D’Ausilio, 9 Patierno, 10 Russo, 32 Lescano, 35 Zuberek, 57 Campanile, 91 Panico