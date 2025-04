Il memorial delle emozioni: "Il mio Peter continua a vivere nel cuore di tanti" Il terzo Memorial in memoria di Domenico Peter Stanco: ecco i vincitori

E' stato un successo il terzo memorial dedicato a Domenico Peter Stanco, il giovanissimo di Gesualdo scomparso tre anni fa. Una gara di pesca alla trota divisa in più categorie, ha consentito a tante persone e giovanissimi di ritrovarsi insieme per divertirsi e ricordare Peter e il suo talento e amore per la pesca. Il papà di Peter, Rocco Stanco, ogni anno vuole così lasciare traccia del ricordo, dare modo a tante persone che volevano bene a Peter di ritrovarsi in un momento di spensierata allegria. Quest'anno il memorial ha fatto tappa a Nusco, presso il laghetto sportivo la Grotta. "Come ogni anno ringrazio tutte le persone che hanno consentito di realizzare questo prezioso momento di sport e fratellanza - spiega Rocco Stanco -. Il mio Peter era amato da tanti e in tanti lo scorso 25 aprile hanno voluto omaggiarlo prendendo parte all'evento. Il mio cuore ogni anno batte forte, mi emoziona sentire il calore di tanti e vedere come il ricordo possa vivere in una nuova forma, fatta di condivisione e vicinanza. L'appuntamento tornerà con lo stesso spirito e vigore anche il prossimo anno, perchè il mio Peter possa continuare a vivere nel cuore di tanti".

Per la categoria Trote Big il vincitore è stato Antonio Di Flumeri; per la categoria ragazzi il primo posto o ha conquistato Emanuele Della Vecchia. Primo in classifica per la categoria FIocchi Gabriel Flumeri. Complessivamente in gara ci sono state 50 persone a fine competizione sono stati donati 50 chili di trote al Convento del Buon Consiglio.