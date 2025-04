Ciao Peter, il terzo memorial a Nusco: "Ovunque tu sia ti ameremo fino a lì" Il 25 aprile presso il laghetto La Grotta a Nusco

Gesualdo ricorda Peter Domenico Stanco, il sedicenne morto tragicamente tre anni fa. Anche quest'anno si terrà una gara di pesca per commemorare Peter, insieme praticando una delle sue grandi passioni, la pesca. Il terzo memorial sarà una occasione speciale per ritrovarsi con i genitori di Peter, praticando la pesca uno sport che tanto amava il ragazzo, scomparso il 6 maggio del 2022. Tanti gli sponsor che hanno voluto sostenere l'iniziativa . L'evento è in programma per il 25 aprile presso il laghetto di pesca sportiva La Grotta a Nusco. L'appuntamento è fissato per le ore 6 e l'inizio gara è programmato alle ore 7. Saranno immesse nel laghetto 250 chili di trote e trotoni fino a 4 kg. Fra Fidelis Maria Arevalo riprenderà l'evento con un drone. Tre i premi previsti per chi pesca più trote, per chi pesca la trota più grande e per chi cattura la trota con il fiocco. Trofei, coppe e articoli per la pesca saranno consegnati ai vincitori per le tre classifiche. Ammessi anche i bambini fino a 16 anni che saranno tutti premiati. L'organizzazione offrirà caffe, cornetti e panini. I vincitori che lo vorranno potranno offrire parte del pescato al convento del Buon Consiglio di Frigento. Per le iscrizioni si può contattare il padre di Peter, Rocco Stanco al numero 3356589787 o Felice al numro 331 9853776. Ogni anno grazie alla volontà del padre di Rocco e dei suoi amici il ricordo di Peter si trasforma in occasione di ritrovo e passione condivisa. Un modo per dare forma nuova al sentimento che resta tenace nel cuore di tanti, nel ricordo di un giovanissimo volato in cielo troppo presto.