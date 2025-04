Galleria di Solofra, ecco il video dei lavori nel cuore del Monte Pergola Oggi sono ripartiti i lavori in Galleria. L'annuncio: finiremo entro luglio 2026

Lavori finiti in 15 mesi. E' l'impegno dell'Anas per completare i lavori in una delle due canne della Galleria di Monte Pergola. A Solofra stamane la consegna del cantiere alla nuova ditta, nel tunnel chiuso al traffico da 4 anni, in cui i lavori si erano fermati un anno fa. Stamane presente anche il sottosegretario di Stato Tullio Ferrante che ha seguito la procedura. Il sindaco di Solofra Nicola Moretti spiega: "ci aspetta un'altra estate di passione, ma siamo pronti a superare una nuova stagione di traffico e disagi aspettando una galleria nuova, completa e sicura". Dello stesso parere il sindaco di Serino, Vito Pelosi, che spiega: "il Raccordo resta collegamento strategico da riqualificare e potenziare". Dal canto suo Nicola Montesano responsabile Anas Campania assicura: "Quella che consegneremo ai cittadini sarà, entro luglio 2026, una galleria sicura, moderna e funzionale. Una volta finito ci sposteremo nella canna adiacente, per completare il tanto atteso intervento".

Il sopralluogo questa mattina

Sopralluogo tecnico, questa mattina, nella galleria "Monte Pergola" del Raccordo autostradale Avellino-Salerno per la ripresa dei lavori di manutenzione straordinaria del tunnel, in direzione di Salerno, affidati al Consorzio Scarl Infratech, aggiudicatario dell'accordo-quadro contrattualizzato il 27 marzo scorso con l'Anas. Il punto sui lavori è stato fatto dal sottosegretario ai Trasporti e Infrastrutture, Tullio Ferrante, e dal responsabile di Anas Campania, Nicola Montesano.

Lavori per 27 milioni di euro

I lavori, per complessivi 27 milioni di euro, già finanziati, consisteranno principalmente nella realizzazione di un nuovo rivestimento integrativo in calcestruzzo armato e nella realizzazione della nuova pavimentazione stradale. Tra i mesi di giugno e luglio prossimi, un "cassero" pneumatico su ruote interverrà per le operazioni di consolidamento e rivestimento della volta della galleria. Una volta conclusi gli interventi, i lavori si sposteranno nel tunnel in direzione Avellino. Secondo il cronoprogramma riferito, la conclusione dei lavori è fissata nell'estate del 2026.