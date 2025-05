Giro d'Italia in Irpinia: oggi strade chiuse e divieti: ecco orari e percorsi Avellino, Lioni, Atripalda, Monteforte Irpino e altri comuni pronti per accogliere la corsa

Oggi, giovedì 15 maggio, in Irpinia arriva il Giro d'Italia. Strade e scuole chiuse e divieti in alcuni comuni tra cui il capoluogo per consentire la sfilata della Carovana Rosa. Lavori last minute in alcuni comuni per consentire il passaggio dei ciclisti.

Oggi in programma c'è la sesta tappa dell'edizione numero 108 della corsa ciclistica, che interesserà il tragitto Potenza - Napoli, attraversando l'Avellinese. Soste della Carovana in programma nei Comuni di Lioni, Atripalda, Avellino e Monteforte Irpino, che si stanno preparando vestendosi di rosa.

Ad Avellino il giro passerà intorno alle ore 15

Ad Avellino il passaggio dei corridori è previsto intorno alle 15, ma la festa partirà già dalle ore 13.30 con l'approdo lungo il Corso del serpentone che fa da apripista agli sportivi, portando mezzi scenografici, musica e giochi per coinvolgere il pubblico a bordo strada.

Il piano anticaos, centro blindato dalle ore 12

Il sindaco Laura Nargi ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado ad Avellino. Grazie ad un piano traffico ad hoc blindato il centro di Avellino a partire dalle 12, quando scatterà il divieto di circolazione, tra strade chiuse e divieti.

Strade chiuse ad Avellino e divieti

L'ordinanza prevede lo stop alle auto su via Fratelli Troncone, via Francesco Tedesco, corso Umberto I, via Giuseppe Nappi, piazza Libertà, via Francesco De Sanctis, via Giacomo Matteotti, corso Vittorio Emanuele II e viale Italia. Lungo queste strade passerà il Giro d'Italia. Sulle stesse strade vigerà pure il divieto di sosta e di fermata con rimozione coatta.

Ad Atripalda scuole chiuse

Anche ad Atripalda scuole chiuse oggi, giovedì 15 maggio e stop alle auto e strade che diventeranno off limits dalle 10. L'ordinanza interesserà via Angelo Mastroberardino, via Antonio Capaldo, piazza Umberto I, via Roma, via Appia e delle zone limitrofe. Ad Atripalda la fermata della Carovana è prevista alle 13.10.

Tutti i comuni interessati dal passaggio del Giro d'Italia

Il primo Comune irpino ad essere toccato da questa 108esima edizione del Giro d’Italia, per questa sesta tappa Potenza-Napoli, sarà, domani, Sant’Andrea di Conza (lungo via Battisti e la Statale 7), intorno alle 13:30. La carovana rosa correrà poi verso il capoluogo toccando Conza della Campania, Morra De Sanctis (svincolo Statale 7), Lioni (Statale 400, Statale 440, Statale 7), Nusco (Statale 7), dopo la galleria si passerà per Cassano Irpino (Statale 7), Volturara Irpina (sempre lungo la Statale) e superate le altre due gallerie si arriverà all’uscita per Atripalda (via Nazionale), San Potito Ultra(via Pertini ed ex Statale 7), via Appia ad Atripalda, e infine Avellino (vedi sopra le strade del capoluogo interessate) per risalire poi verso Torrette di Mercogliano, Monteforte Irpino e Baiano.

A Monteforte strade chiuse

Uscita da scuola anticipata alle 11, invece, per gli studenti del Comune di Monteforte Irpino, dove la sosta della Carovana, è fissata per le 13.55 al supermercato Conad di via Alvanella. Il primo scalo in provincia di Avellino avverrà, però, a Lioni, dove la Carovana è attesa per le 12.10, in via IV Novembre.