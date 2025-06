Inferno Monte Pergola, "E' una vergogna, in quella galleria si rischia la vita" La rabbia del vicesindaco di San Michele di Serino: pazienza finita. Inaccettabile eterna incompiuta

Inferno Raccordo Avellino-Salerno ed ennesima estate di passione per gli automobilisti in transito. Raccordo diviso a metà anche domani notte 10 giugno 2025, per i lavori in galleria a Solofra, programmati da stasera alle ore 22 e fino a domattina alle ore 6.

Vergogna lavori infiniti in galleria

“La galleria di Solofra è diventata una vergogna – spiega il vicesindaco di San Michele di Serino, che insieme a tutti gli amministratori e cittadini della Valle dell’Irno ricorda i disagi patiti da chi vive in zona, per un raccordo ad alta percorrenza e alto rischio -. Disagi e pericoli sono all’ordine del giorno per chi quella strada la percorre, per chi imbocca quel tunne. La galleria di monte Pergola è diventata una vergogna. Vivo a San Michele di Serino e lavoro a Solofra ogni giorno percorro la galleria di Monte pergola e ogni giorno mi ripeto che è inaccettabile questa situazione.

L'appello: prudenza al volante

Colgo l’occasione per lanciare un appello agli automobilisti: bisogna prestare la massima attenzione alla guida, quindi massima attenzione al volante e occhi fissi sulla strada. in quella galleria si rischia la vita. Ci auguriamo che la data fissata per la fine lavori in galleria sia davvero quella del luglio 2026, perché la pazienza è davvero finita”.