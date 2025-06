Vertenza ArcelorMittal, Piantedosi: "Elementi per essere cautamente ottimisti" "Gli operai che lavorano lì meritano attenzione. Lo merita tutto il contesto locale"

"Ci stiamo tenendo aggiornati e con buon livello di collaborazione interistituzionale per salvare, non solo un sito produttivo, ma un elemento della capacità e della tradizione della manifattura irpina. Ci sono elementi per essere cautamente ottimisti. Registriamo l'attenzione, gli operai che lavorano lì meritano attenzione. Lo merita tutto il contesto locale, faremo fino in fondo il nostro dovere per aiutare a trovare una soluzione": così sulla vertenza ArcelorMittal dopo l'incontro con le sigle sindacali avvenuto nel pomeriggio in Prefettura, ad Avellino, si è espresso il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, a margine della presentazione del libro "Liberiamo Moro dal caso Moro. L'eredità di un grande statista", di Angelo Picariello al Conservatorio Domenico Cimarosa di Avellino.

Il ministro ha partecipato alla presentazione del libro su Aldo Moro

"Aldo Moro è stata una figura molto importante. Il pregio di Angelo Picariello è stato quello di scrivere un libro che è un affresco molto profondo di alcuni passaggi fondamentali nell'esperienza politica e personale di Aldo Moro. Ci sono anche digressioni su quelli che sono stati i rapporti con l'Irpinia e con i suoi politici. È una bella occasione per aggiornare gli elementi della nostra storia e della cultura politica nazionale".