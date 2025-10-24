Terremoto Avellino, Iannace: serve più cultura della prevenzione e sicurezza Le dichiarazioni di Gino Iannace

"La scossa di terremoto in Irpinia ripropone con forza il tema della sicurezza degli edifici scolastici e delle abitazioni civili. È necessario intervenire affinché, in caso di future scosse di terremoto, non si verifichino più danni strutturali o, peggio ancora, perdite umane". Così Gino Iannace.

L'educazione alla sicurezza

"Ma la sicurezza non riguarda solo le strutture: è fondamentale anche l’educazione alla prevenzione e ai comportamenti corretti durante un evento sismico. È indispensabile che le persone, soprattutto all’interno delle scuole — luoghi di grande sensibilità e di particolare vulnerabilità per le giovani generazioni — sappiano come agire in modo responsabile e consapevole.

I temi della prevenzione

Su questi temi della sicurezza e dell’educazione sismica occorre una riflessione seria e un impegno concreto da parte delle istituzioni e della comunità. Solo attraverso il confronto e la collaborazione si può costruire una cultura della prevenzione che renda il futuro più sicuro.

Terra fragile

Dobbiamo accettare il fatto che viviamo in una terra che può generare eventi sismici: convivere con il terremoto significa non temerlo, ma conoscerlo, rispettarlo e prepararci ad affrontarlo con responsabilità e competenza.

Politica di sicurezza

Queste sono le dichiarazioni di Gino Iannace, candidato alla Regione Campania con Lista Mastella, Noi di Centro Noi Sud, che ha voluto sottolineare l’importanza di una politica attenta alla sicurezza, alla prevenzione e all’educazione delle giovani generazioni.