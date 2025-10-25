Terremoto, il comandante Bellizzi: molte segnalazioni, verifiche in corso Il comandante dei vigili del fuoco: moltissime segnalazioni ai centralini del comando

Sono in corso le verifiche dei vigili del fuoco di Avellino dopo il terremoto 4.0 registrato alle 21.49 di questa sera con epicentro a Montefredane. Il comandante dei vigili del fuoco Bellizzi ad ottochannel TV durante la diretta del canale 16 spiega: "ad ora non si registrano danni significativi, ci sono molte segnalazioni. Sono tanti i cittadini che si sono riversati in strada. Le verifiche sono in atto a Prata Principato Ultra e Torrette di Mercogliano e in altri punti del capoluogo. Dopo quanto avvenuto nelle ultime ore possiamo parlare di una sequenza sismica significativa in corso. Questa area sismica non ha mai storicamente registrato una magnitudo superiore a 5.0. comprendo la paura dei cittadini ma l'area interessata non ha mai registrato sismicamente storicamente eventi superiori a questa magnitudo. Un elemento che può cautamente rassicurarci".