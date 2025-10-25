Terremoto in Irpinia, lunedì scuole chiuse in tutta la provincia CCS attivo in Prefettura ad Avellino : scuole chiuse lunedì

Resteranno chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado in provincia di Avellino lunedì 27 ottobre. È stato deciso in Prefettura ad Avellino durante il CCS in corso, che resta riunito per programmare e coordinare le misure preventive in attesa di ogni verifica dopo la sequenza sismica iniziata ieri alle 14.40 con epicentro a Montefredane. Anche stasera una scossa 4.0 è stata nettamente avvertita nell'avellinese e nelle altre province . Paura e segnalazioni in Irpinia di cittadini allarmati.