Terremoto Avellino, scossa 4.0 avvertita in tutta la Campania La terra continua a tremare. Epicentro a Montefredane

La terra trema in Irpinia. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 è stata registrata alle 21.49, con epicentro nel comune di Montefredane , in provincia di Avellino. In sismografi dell'Ingv hanno registrato il sisma ad una profondità di 14 km.

Il terremoto 4.0 alle 21.49

Il terremoto di questa sera è stato nitidamente avvertito in tutte le province campane e anche nel foggiano. Altre scosse in sequenza continuano ad interessare il territorio di Avellino. Alle 21.59 un terremoto 2.0 è stato registrato a Prata principato Ultra. Alle 22.08 una scossa di magnitudo 2.4 è stata registrata sempre a Montefredane. Da ieri pomeriggio una sequenza di terremoti è stata registrata dall'Ingv. Otto in tutto i precedenti eventi tellurici registrati nell'avellinese con epicentro tra Grottolella, Montefredane, Capriglia Irpinia ed Aquilonia.

Montefredane, il sindaco: situazione sotto controllo

"Ringrazio di cuore quanti mi stanno chiamando per sapere se tutto è a posto dopo le scosse di terremoto delle ultime ore. - dice il sindaco Ciro Aquino -. Telefonate, messaggi ed email sono arrivati da ogni parte, anche dai nostri concittadini residenti all’estero. Un grazie particolare alla Croce Rossa, ai sindaci irpini e ai tanti amici che hanno voluto esprimere a me e alla mia comunità la loro vicinanza e solidarietà. Al momento stiamo verificando eventuali danni a persone o cose, ma la situazione sembra sotto controllo.".