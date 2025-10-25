Terremoto, CCS in Prefettura ad Avellino: Protezione Civile operativa sul posto Attivo il CCS presso palazzo di Governo al Corso Vittorio Emanuele

A seguito dell’evento sismico registrato alle 21.49.18 di oggi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di magnitudo 4.0, con epicentro a Montefredane, in provincia di Avellino, la Protezione Civile della Regione Campania si è messa immediatamente in contatto con i Comuni più prossimi all’epicentro.

Al momento, non è pervenuta alla Sala Operativa regionale alcuna richiesta di soccorso o segnalazione di danni.

La scossa è stata avvertita in gran parte della Campania.

È attivo il CCS presso la Prefettura di Avellino, al quale sta partecipando la Protezione civile della Regione Campania, sono in corso verifiche.

La Protezione civile regionale è pienamente operativa a supporto dei comuni.