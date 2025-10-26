Terremoto, nuova scossa nella notte: tende e gente in strada: la paura è tanta Attivato il centro di accoglienza, il sindaco di Montefredane: in costante contatto con prefettura

Notte di pioggia e paura a Montefredane, in provincia di Avellino, da venerdì alle prese con una sequenza sismica con epicentro sul territorio.

Un terremoto di magnitudo ML 2.1 è avvenuto alle 02:45:40 ad una profondità di 13 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma. "Nonostante il maltempo, la Protezione Civile e la Misericordia sono al lavoro per allestire le tende e garantire assistenza alla popolazione, dimostrando ancora una volta grande senso di responsabilità e spirito di servizio verso la comunità". Racconta il sindaco Ciro Aquino che sta seguendo ora dopo ora la comunità. In atto sul territorio irpino una sequenza sismica.

Le scosse ieri sera

Nuove scosse di Terremoto hanno fatto tremare l'Irpinia nella serata di sabato: la piu' forte, di magnitudo 4, e' stata avvertite anche nelle province di Napoli, Salerno e Benevento. Non ci sono stati feriti e dagli accertamenti condotti nella notte non sono emersi particolari danni o criticita' ma ad Avellino e in diversi paesi la gente si e' riversata in strada e qualcuno ha preferito non dormire in casa.

Domani scuole chiuse

Domani le scuole resteranno chiuse in tutta l'Irpinia a titolo precauzionale. Dopo il sisma di venerdi' alle 13 con epicentro a Grottolella, l'Irpinia e' stata attraversata da uno sciame sismico: stavolta la scossa più forte è stata registrata alle 21,49 in località Montefredane, a una profondità di 14 km. Alle 21,59 una seconda scossa di magnitudo 2 con epicentro a Prata di Principato Ultra a una profondita' di 19 chilometri e alle 22,08 la terza di magnitudo 2,4 a Montefredane, a una profondita' di 11 chilometri.

Il terremoto la paura

In Irpinia e' ancora vivo il ricordo del devastante sisma del 1980, di cui il 23 novembre ricorrera' il 45mo anniversario, in cui morirono quasi 3mila persone. Decine le chiamate ai Vigli del Fuoco. I Centri Operativi Comunali (Coc) sono stati attivati su tutto il territorio provinciale e il Centro di Coordinamento dei Soccorsi presieduto dal Prefetto Rossana Riflesso si e' messo in contatto con il Dipartimento della Protezione civile e il Ministero dell'Interno. Ad Avellino e' stato attivato un luogo di accoglienza nella Scuola di San Tommaso per chi non ha voluto dormire in casa. Queste scosse non sono di origine e tettonica e riguardano le faglie regionali dell'Irpinia, non sono collegate con il Vesuvio o i Campi Flegrei dove peraltro c'e' stata una scossa in serata di magnitudo 3,1.