Rocca San Felice, in fiamme furgone dei polli: FOTO Il provvidenziale intervento dei soccorsi. Mezzo divorato dalle fiamme.

di Andrea Fantucchio

Il furgone-frigo è stato divorato dalle fiamme, trasportava uova e polli. E' accaduto, poco dopo le 13.30 di oggi, lungo la strada statale 303 nel territorio di Rocca San Felice. Illeso il conducente grazie all'intervento dei soccorsi. (A fine articolo le foto)

A dare l'allarme alcuni automobilisti che hanno visto le alte colonne di fumo nero. Subito sul luogo dell'accaduto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Sant'Angelo dei Lombardi. II pompieri si sono occupati di spegnere il rogo e di mettere in sicurezza la zona. Un intervento tempestivo che purtroppo non ha potuto salvare gran parte del carico. Le fiamme hanno distrutto il mezzo.

Le indagini dei militari, al comando del capitano Ugo Mancini, hanno rilevato che l'incendio è stato di natura accidentale. Causato da un cortocircuito. Fortunatamente in quel momento nessun altro mezzo passava in zona. E le fiamme non hanno così coinvolto altri veicoli. A causa del rogo il traffico è stato poi rallentato. Il mezzo è stato poi trasportato nel vicino deposito giudiziario.

I pompieri dei diversi distaccamenti irpini sono stati impegnati in numerosi interventi nelle ultime ore. Da questa notte sono in corso le operazioni di spegnimento che riguardano un deposito di un'azienda agricola di Volturara. Le indagini dei carabinieri della compagnia di Montella, al comando del capitano Rocco De Paola, stanno accertando la natura del rogo. Ipotizzano la pista dolosa (Leggi l'articolo). La scorsa settimana, sempre a Volturara Irpina, un rogo aveva bruciato il deposito agricolo di un'altra attività. Al momento, comunque, non sono state trovate tracce di liquido infiammabile nel deposito. Ma la notizia si è velocemente diffusa in paese generando, comunque, un po' di comprensibile apprensione.