Auto in fiamme sull'Ofantina: paura per un uomo E' accaduto alle prime luci dell'alba nel territorio di Montemarano. Guidatore illeso.

Auto in fiamme nella notte, lungo la strada statale 7, Ofantina, nel territorio del comune di Montemarano: per fortuna nessuna conseguenza per l'uomo alla guida, solo tanto comprensibile spavento. La chiamata è arrivata alle prime ore dell'alba. Quando i pompieri del distaccamento di Montella sono intervenuti, la vettura era stata quasi del tutto distrutta dalle fiamme, il conducente era riuscito a farla accostare ed uscire indenne. I caschi rossi hanno sedato il rogo e messo in sicurezza la zona. Alla base dell'incendio forse un guasto meccanico.