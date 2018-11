Alunno dimenticato sul bus: archiviata indagine sulle maestre Nel mirino della Procura erano finite due insegnanti di Benevento e una irpina.

di AnFan

La gita era finita e le maestre stavano facendo scendere gli alunni dal bus, ma se ne erano dimenticate uno. Lo aveva trovato l’autista all’arrivo nel parcheggio dei mezzi. Una ricostruzione che era valsa un’accusa per abbandono di minori a carico di due maestre del beneventano e di una docente di Montemarano. Ora il gip di Benevento, Maria Ilaria Romano, ha disposto l’archiviazione dell’indagine: richiesta dal sostituto procuratore, Maria Ilaria Capitanio. I genitori dell’alunno si erano opposti. Il gip ha spiegato che non ci sono elementi tali da sostenere le accuse in giudizio. E ha respinto l’opposizione dei genitori, spiegando che non hanno offerto elementi di indagini ulteriori che la motivassero. Le maestre avevano rischiato di finire a processo. L’avvocato, Ennio Napolillo, aveva eccepito la mancata fissazione dell’udienza preliminare. Gli atti erano tornati in Procura. Poi il sostituto procuratore aveva chiesto l’archiviazione. La difesa delle due maestre di Benevento è affidata a Raimondo Salvione. I fatti erano avvenuti in un asilo di Frasso Telesino.