Esportano all'estero auto sequestrata: due denunce Ospedaletto d'Alpinolo. Nel "mirino" dei carabinieri sono finiti due uomini del posto.

Stavano per esportare all'estero un'auto sottoposta a sequestro amministrativo. I carabinieri della stazione di Ospedaletto d'Alpinolo hanno denunciato due persone del posto. I militari hanno accertato che la vettura era stata cancellata dal pubblico registro automobilistico per essere esportata in un altro Paese della comunità europea.