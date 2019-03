Pronti a rubare a Montemarano e Torella, allontanati romeni Controlli del territorio dei carabinieri nel fine settimana

Alta Irpinia sotto controllo. Durante le verifiche su strada un 60enne di Caposele, già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso a Calabritto, dai Carabinieri della locale Stazione, in possesso di un coltello di cui non è stato in grado di giustificarne il porto. L’arma bianca è stata sottoposta a sequestro.

Sempre durante i controlli è stato denunciato un 33enne della provincia di Salerno, fermato a Caposele, dai carabinieri della locale Stazione, è stato trovato in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di stupefacenti, accertata mediante gli esami tossicologici svolti in ospedale. Oltre alla denuncia, per il 33enne è scattato il ritiro della patente di guida ed il sequestro del veicolo per la successiva confisca.

Infine, sono state proposte per il foglio di via obbligatorio due coppie di coniugi di origini romene e residenti in provincia di Salerno, sorprese a Montemarano e Torella dei Lombardi, dai carabinieri delle relative Stazioni. I quattro stranieri, con a carico precedenti di polizia principalmente per reati contro il patrimonio, non hanno saputo spiegare perchè si trovassero in quei paesi.