Rubano dati personali e attivano contratti per luce e gas I casi a Calabritto e Montemarano

Non si fermano le truffe on-line mediante l’illecito utilizzo di dati personali. E proprio per quest’ultima tipologia di reato, i Carabinieri di Calabritto e Montemarano, prendendo spunto dalle denunce presentate da persone del posto, hanno denunciato un 26enne di Pagani (Sa) ed un 40enne di Salerno. Entrati in possesso dei dati personali delle persone offese, avrebbero attivato, rispettivamente, un contratto per la fornitura di energia elettrica/gas e contratti per linee telefoniche in rete mobile. Quando le ignare vittime ne sono venute a conoscenza, non hanno esitato a sporgere denuncia, facendo così scattare le indagini.