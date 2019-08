Avellino, il clan Graziano progettava un'altra strage dei Cava Operazione dei carabinieri alle prime luci dell'alba con cinque arresti

Volevano fare un'altra strage dei Cava. Dopo quella delle donne, nel mirino del clan Graziano erano finite la moglie e il figlio del vecchio superboss Biagio Cava. La Procura DSistrettuale asntimafia li ha fermati poco prima che gli omicidi si consumassero.

In manette Fiore e Salvatore Graziano, figli del capoclan. Arrestati anche due imprenditori del settore delle pompe funebri. Nei giorni scorsi è stato ritrovato dai carabinieri del reparto speciale dei Cacciatori del Gargano hanno rinvenuto un manichino di donna con due fori procurati da un fucile di precisione al cuore.

11,30: Ad essere raggiunti dai provvedimenti di custodia cautelare, per estorsione aggrava dal metodo mafgioso (416 bis), sono stati alcuni esponenti della famiglia Graziano, da sempre rivale nel Vallo di Lauro al potente clan dei Cava. Una faida, la loro, che ha mietuto nel corso di un trentennio oramai, decine di vittime.

I carabinieri del comando provinciale di Avellino, dall'alba, sono impegnati in un'operazione coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, per eseguire cinque provvedimenti cautelari. L'operazione in corso interessa il Vallo di Lauro e Verona. Destinatarie delle misure cinque persone accusate di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Non si conoscono al momento le identita' delle persone coinvolte.

A breve, presso la sala Filippo Beatrice, all'ottavo piano della Procura della Repubblica di Napoli, nel corso di un incontro informale il procuratore Melillo incontrerà i giornalisti per illustrare i dettagli dell'operazione scattata tra Lauro, Taurano e Quindici.

In aggiornamento.