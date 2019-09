Avellino,esplode fabbrica: è un disastro, gente evacuata Pezzi di batterie di auto sono ovunque. Situazione fuori controllo

E' esplosa una fabbrica di Pianodardine. Una colonna alta e densa di fumo nero sta piombando sulla città e si sta espandendo anche nelle zone circostanti. I fumi sono tossici. I vigili del fuoco e la protezione civile invitano tutti ad abbandonare la zona. Tutte le altre fabbriche stanno evacuando gli operai.

Le fiamme sono localizzate tra lo stabilimento della Irpinia Calcestruzzi di Silvio Sarno e la fabbrica attigua, che dovrebbe essere la Ics, un opificio che si occupa della produzione di batterie.

Al momento non si riesce a comprendere cosa stia bruciando, perché non ci sono comunicazioni ufficiali. Ma è certo che l'allarme e la preoccupazione si sono diffusi in pochi minuti, vista l'entità dell'incendio e alla luce della possibilità che ad andare in fiamme siano sostanze chimiche, altamente tossiche, derivanti dagli acidi che vengono utilizzati per le batterie delle auto.

Testimoni riferiscono di una serie di esplosioni e di batterie che la forza delle deflegrazioni hanno fatto arrivare fino alla stra, lambendo le auto in transito.

In aggiornamento