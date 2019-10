Incidente a Montemarano: due morti. Code e caos sull'Ofantina Morti marito e moglie di Serino

Tragedia sull'Ofantina sette bis questa mattina.Un incidente mortale si è verificato al km. 326, intorno alle 8.45, quattro le auto coinvolte. Il bilancio e' pesantissimo: due i morti.

Nulla da fare per una 52enne ed un 64enne (entrambi di Serino, si erano fermati per soccorrere un automobilista in panne), investiti e sbalzati giù dal ponte. I soccorritori hanno recuperato i corpi sotto il viadotto. I due poveri coniugi sono morti sul colpo.

Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Montella, anche per stabilire l’esatta dinamica del sinistro.