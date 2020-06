Incidente sull'Ofantina, paura a Montemarano Due feriti e disagi per il traffico

Incidente sull'Ofantina, teatro dello schianto tra due auto- una Minicooper e una Alfa Romeo Stelvio- nel territorio di Montemarano, in località Bolifano. Feriti i conducenti dei veicoli, che viaggiavano in senso opposto di marcia sull'importante arteria stradale che collega numerosi comuni dell'alta irpinia. Da accertare l'esatta dinamica del sinistro. Sul posto è stato tempestivo l'arrivo dei Carabinieri, vigili del fuoco e dei sanitari del 118. Entrambi i conducenti delle vetture sono stati portati in ospedale: lievi, per fortuna, le ferite riportate.