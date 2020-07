Sbanda sulla provinciale e si ribalta, 64enne al Moscati Sul posto i caschi rossi di Montella. L'uomo è di Castelfranci

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Montella, nel pomeriggio è intervenuta a Montemarano, sulla strada provinciale164, in località Casa Arsa, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura, la quale sbandava, urtava un blocco di cemento e si ribaltava. Il conducente, un uomo di 64 anni originario di Castelfranci, è rimasto incastrato nell'abitacolo, e dopo averlo estratto è stato affidato ai sanitari del 118 i quali ne disponevano il trasporto presso l'ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza.

“