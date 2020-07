Vende mascherine anti-covid ma è una truffa: denunciato 60enne Nei guai un uomo del Napoletano

I Carabinieri della Stazione di Montemarano hanno denunciato un 60enne della provincia di Napoli ritenuto responsabile di truffa. A cadere nella sua trappola, la titolare di un’impresa che, in cerca di mascherine protettive anti-Covid19 da fornire ai suoi dipendenti, era stata attratta da un modello ad alta protezione in vendita su un noto sito di annunci on-line. Ignara del raggiro in cui sarebbe incappata, aveva effettuato il pagamento di circa 1.100 euro mediante bonifico bancario. Ma, ricevuta la somma pattuita, il fittizio venditore non ha consegnato la merce e si è reso irreperibile.