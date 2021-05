Chiamata per la seconda dose di Moderna, ma al centro hub c'era solo Pfizer Rispedita a casa senza vaccino una signora di Montemarano

Pronta per la seconda dose, rispedita a casa perché non c’era il vaccino. Il caso è accaduto sabato pomeriggio al centro vaccinale di Ponteromito - Montemarano.

A segnalare l’inconveniente una residente dell’Alta Irpinia che ha raccontato di essersi recata sabato pomeriggio al centro hub (così come era in programma) per fare la seconda dose di vaccino Moderna.

Giunta sul posto però, i medici le hanno detto che vi era disponibile quel giorno solo il siero Pfizer e l’hanno rimandata a casa senza però alcuna risposta sulla sua secondo dose. Ad oggi, spiega la signora, ha cercato di telefonare all’Asl di Avellino senza alcuna risposta, ha chiesto al medico di base e nemmeno ha saputo dirle cose fare, come è possibile - dichiara - che su un argomento così importante c’è tanta approssimazione?