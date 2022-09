Esce all'alba per andare al lavoro e muore. Attesa per i funerali di Alfonso Cervinara e Montesarchio riunite nel tragico lutto. Ieri mattina all'alba lo schianto mortale

Uno schianto violentissimo all’alba contro il guardrail e la tragedia che si è consumata in pochi attimi. A perdere la vita Alfonso Di Costanzo, commerciante di frutta 68enne originario di Cervinara, ma che viveva da alcuni anni con la sua famiglia a Montesarchio. L’impatto mortale ieri mattina è avvenuto sull’autostrada A2 nel tratto compreso tra Eboli e Campagna. Nessun altra vettura o mezzo è rimasto coinvolta nell’impatto, in cui ha perso la vita Alfonso Di Costanzo. Sul posto tempestivo l’arrivo dei soccorsi, purtroppo rivelatisi inutili. Secondo i primi accertamenti il 68enne potrebbe essere stato colto da un malore o da un colpo di sonno. Di Costanzo, secondo una primissima ricostruzione, avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo contro il guardrail. La salma è stata trasportata all’ospedale di Eboli a disposizione dell’autorità giudiziaria. È bastato il solo esame esterno della salma, che è stata liberata e consegnata ai familiari per consentire di svolgere le esequie.