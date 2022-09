Veglie nelle chiese e lutto cittadino. L'ultimo saluto ad Alessandra e Roberta Ieri sera preghiere e lumini accesi nelle chiese di Cervinara. Attesa per i funerali

Lutto cittadino a Cervinara e preghiere e lumini accesi ieri notte nella chiesa del Carmine per Alessandra e Roberta, due giovanissime morte poco prima dell'alba di ieri in un tragico incidente stradale. Bandiere a mezza asta a Cervinara e un silenzio assordante in paese racconta del dramma di Alessandra e Roberta. Oggi verranno liberate le salme e domani si terranno i funerali. Intanto in paese il sindaco Caterina Lengua ha sospeso ogni evento e manifestazione.

L’amministrazione ha invitato i titolari di attività commerciali e di pubblici esercizi ad evitare di porre in essere comportamenti che contrastino con lo spirito del lutto cittadino. Stessa cosa ha fatto anche la Pro-Loco che ha rinviato la manifestazione prevista in Villa Comunale: "Ci stringiamo intorno alle famiglie delle due giovani ragazze e preghiamo il Signore affinchè possa dar loro la forza e il conforto. Alessandra e Roberta sempre con noi". Ieri sera nella Chiesa del Carmine si è tenuto un momento di preghiera con la recita del Santo Rosario per Alessandra e Roberta. In tutte le Chiese di Cervinara durante la Santa messa sono state ricordate queste giovani ragazze. Due vite spezzate in maniera tragica, mentre tornavano a casa dopo una serata in spensierata allegria con gli amici. Anche il presidente della Provincia Rizieri Buonopane ha commentato: "Poco prima dell’alba di ieri un dramma ha sconvolto Cervinara e l’intera Irpinia. Un terribile incidente stradale non ha dato scampo a due straordinarie ragazze, Alessandra e Roberta, che sorridevano alla vita dopo aver conquistato importanti traguardi personali. Un dolore incommensurabile per le famiglie, gli amici, i conoscenti e per la comunità di Cervinara. A tutti loro la vicinanza personale, della Amministrazione Comunale di Montella e della Provincia."