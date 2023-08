Strage sulle strade irpine: 2 morti e un ferito in pochi giorni Ieri a Mugnano del Cardinale lo scontro moto trattore: morto un 33enne

Fine settimana funestato da gravi incidenti stradali in provincia di Avellino con vittime e feriti. Un centauro di 33 anni originario di Caserta (clicca e leggi articolo), diretto con altri motociclisti a Monteforte Irpino, è morto sul colpo dopo aver impattato un trattore, guidato da un 50enne del posto, sulla strada provinciale di Mugnano del Cardinale. Il violentissimo urto non gli ha lasciato scampo. I sanitari del 118 giunti sul posto non hanno potuto che constatare l'avvenuto decesso. La scorsa notte, sul raccordo autostradale Avellino-Salerno, in territorio di Mercato San Severino (Salerno), un 34enne di Santo Stefano del Sole, alla guida della sua moto, si è scontrato con un'auto diretta a Montoro con quattro giovani a bordo. Soccorso da sanitari e Vigili del Fuoco è stato trasferito in ospedale ad Avellino. Ha subito numerose ferite, ma le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Soltanto un grande spavento per gli occupanti dell'auto. Nella notte tra sabato e domenica scorsi, un 34enne di Calabritto (Avellino), Mariano Spatola, ha perso la vita alla guida del suo furgone precipitando da un viadotto della Fondo Valle Sele (clicca e leggi articolo).