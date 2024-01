Tragedia a Montemarano, giovane imprenditore si toglie la vita Comunità sotto choc per la perdita del 37enne molto stimato e conosciuto

Tragedia a Montemarano, un giovane imprenditore si è tolto la vita. La comunità è sotto choc per la notizia che ha lasciato attoniti tutti. Il 37enne G. P. era molto conosciuto. Ben voluto dalla comunità. Una tragedia immensa. “Montemarano ha perso un gioiello – scrivono gli amici più stretti sulle pagine social - ha perso un punto di riferimento, è finita una storia imprenditoriale straordinaria. Io ho perso un amico vero… mi ritornano in mente il tuo entusiasmo e la tua vitalità”. Grande dolore, quindi, nella comuità altirpina. La comunità si stringe attorno alla famiglia per questo immenso dolore. Il giovane imprenditore lascia la moglie due figli piccoli.