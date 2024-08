FOTO | Volturara Irpina: esonda il torrente Sava, vie impraticabili Fortunatamente non si registrano feriti e danni alle abitazioni

Forte precipitazione anche nel pomeriggio in provincia di Avellino e nel comune di Volturara Irpina è esondato il torrente Sava a causa del maltempo provocando l'inondazione di via Lenze, via Largo Rosso e delle campagne circostanti. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri di Volturara Irpina, che hanno verificato l'impraticabilità delle strade, ma fortunatamente non sono stati registrati danni ad abitazioni né feriti.

Sulla piana del Dragone, a Volturara, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Montella è intervenuta in via Lenze e dintorni, dove le forti piogge hanno provocato l'esondazione del torrente e il conseguente allagamento di strade e campagne. La squadra intervenuta ha arginato l'acqua e il fango evitando che questo provocasse danni alle abitazioni che non hanno subito nessuna conseguenza. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della locale Stazione e la Polizia Locale.

Allerta su tutto il territorio provinciale con controlli da parte delle forze dell'ordine e messa in sicurezza dopo quanto accaduto nel pomeriggio di ieri con l'esondazione del Regio Lagno con acqua e fango anche a Mugnano del Cardinale, Quadrelle, Sperone, Sirignano e Baiano e per quanto sta avvenendo in queste ore in altri comuni dell'Irpinia.