Guasto alla stufa, muore a 61 anni: la tragedia di Salvatore L'uomo di Cervinara è stato trovato senza vita sul divano di casa a Sant'Antimo di Napoli

E' stato trovato senza vita sul divano della sua casa a Sant'Antimo di Napoli, Salvatore Cappabianca, 61 anni di Cervinara. Parte della stanza era bruciata e secondo i primissimi accertamenti il decesso risalirebbe a qualche giorno fa. L'operaio edile irpino è stato rinvenuto cadavere dai vigili del fuoco nella sua abitazione nel Napoletano. Salvatore Cappabianca era di Cervinara, originario della frazione Pirozza, ma alcuni risiedeva a Sant'Antimo.

A far scattare i soccorsi sono stati i familiari che, da alcuni giorni, non riuscivano a mettersi in contatto con lui. Sabato pomeriggio è avvenuta la tragica scoperta. Salvatore Cappabianca potrebbe essere morto a causa delle esalazioni, provocate dai fumi sviluppati da un incendio della stufa. Ma l'uomo potrebbe anche essere stato stroncato da un malore. Semplici ipotesi su cui indagano i carabinieri.

La salma e` stata trasferita presso l'obitorio di Gricignano ad Aversa in attesa di disposizioni da parte della Procura. Dolore e sconforto nella città caudina. In tanti conoscevano Salvatore, che spesso tornava nella sua Cervinara per far visita a parenti ed amici.