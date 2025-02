Si allontana dalla Rsa, ritrovato morto in campagna: "Non doveva finire così" Il dramma dell'81enne Raffaele Petroccione, il cordoglio del sindaco Ferullo: vicini ai familiari

Resta a disposizione dell'autorità giudiziaria la salma di Raffaele Petroccione, l'81enne di Fontanarosa, che è stato ritrovato cadavere in aperta campagna, ieri mattina a Salza Irpina. Da accertare come e quando sia morto l'anziano, forse colto da un malore o vittima di una caduta, che si era allontanato lo scorso mercoledì da una Rsa a Parolise. Sono trascorsi sei giorni di ricerche incessanti tra più comuni, con volontari e forze dell'ordine in campo, fino al tragico epilogo di ieri mattina. Il corpo di Raffaele Petroccione, noto falegname di Fontanarosa, è stato individuato in una zona impervia grazie all’intervento della Guardia di Finanza.

Il sindaco Ferullo: siamo addolorati

"La nostra Comunità è in lutto per questa tragedia - spiega il sindaco di Parolise Antonio Ferullo, dal primo momento impegnato nelle ricerche -". Il corpo del povero Raffaele è stato trovato in aperta campagna, nel territorio di Salza Irpina a poche centinaia di metri dalla struttura in cui era ospitato. Da una prima ricostruzione l'anziano, incamminatosi in direzione Chiusano di San Domenico, avrebbe lasciato la strada principale, percorrendo un tragitto che conduce in piena campagna. Di lì, probabilmente a seguito di una caduta, sarebbe finito nel punto dove è stato ritrovato.

L'avvistamento del corpo

Solo grazie alla bravura del militare del Sagf è stato avvistato dall'alto e recuperato. "Siamo distrutti e vicini ai familiari per questo dramma senza fine - continua il sindaco Ferullo -. Abbiamo sperato fino alla fine di ritrovare Raffaele. Purtroppo non è andata così e siamo vicini anche alla comunità di Fontanarosa per questo lutto che tiene insieme le due comunità irpine".

Il tragico epilogo

Si è conclusa, dunque, nel modo più tragico la vicenda della scomparsa di Raffaele Petroccione, l’anziano di 81 anni che nei giorni scorsi si era allontanato dalla residenza sanitaria assistenziale (RSA) di Parolise. E scatta l'inchiesta per accertare ogni aspetto di questa drammatica vicenda.

I giorni di ricerche

Dopo giorni di ricerche incessanti, condotte senza sosta dalle forze dell’ordine e da numerosi volontari, nella mattinata odierna il corpo senza vita dell’uomo è stato rinvenuto in una zona rurale di Salza Irpina. Il ritrovamento è stato effettuato dai militari del Nucleo SAGF della Guardia di Finanza, in coordinamento con Carabinieri, Polizia, Vigili del Fuoco e Protezione Civile.

Il ritrovamento grazie all’elicottero della Guardia di Finanza

L’individuazione della salma è stata resa possibile grazie a un avvistamento dall’alto, effettuato dai militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Sant’Angelo dei Lombardi, a bordo di un elicottero AW 139 della Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Napoli. Dopo aver rilevato la presenza di alcuni indumenti riconducibili alla persona scomparsa, sono state registrate le coordinate del punto esatto, consentendo ai soccorritori di raggiungere la zona impervia a piedi e confermare l’esito delle ricerche.

Addio a Raffaele Petroccione, maestro falegname di Fontanarosa

Con il trascorrere delle ore, la speranza di un epilogo positivo si era progressivamente affievolita, lasciando spazio a un crescente timore che purtroppo ha trovato conferma. L’intera comunità locale, che aveva seguito con apprensione la vicenda, ha dovuto affrontare la dolorosa realtà della scomparsa definitiva di Petroccione, noto e stimato maestro falegname di Fontanarosa. La salma, una volta recuperata, è stata posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per gli accertamenti di rito.