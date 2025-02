Identificato il cadavere trovato a Procida, è un 73enne di Cervinara La sua scomparsa era stata denunciata il primo febbraio scorso

L'uomo ritrovato cadavere a Procida (Napoli) lo scorso 3 febbraio è stato identificato. Si tratta di un 73enne incensurato di Cervinara (Avellino) la cui scomparsa era stata denunciata il 1° febbraio.

Procedono le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Ischia e della stazione di Procida per chiarire le cause del decesso, in attesa dell'esame autoptico.