Aggredisce la compagna durante il carnevale: trentenne arrestato dai carabinieri L'uomo era in evidente stato di ebrezza alcolica ed è stato bloccato dai carabinieri

Domenica sera, i carabinieri della Compagnia di Montella sono intervenuti durante il carnevale montemaranese, per sedare una lite tra un uomo e una donna. L’allarme è scattato in seguito a una segnalazione al 112, mentre i militari dell’Arma erano già impegnati nei servizi di ordine pubblico per la manifestazione, che ogni anno richiama migliaia di persone anche dai comuni limitrofi.

L’uomo, in evidente stato di alterazione, è stato sorpreso mentre aggrediva la compagna in strada, incurante della presenza della loro figlia. All’arrivo dei carabinieri, ha reagito con minacce e spintoni verso gli operanti.

L’azione coordinata dei militari della Stazione di Montemarano, con il supporto dei colleghi di Castelfranci e dell’Aliquota Radiomobile, ha consentito di bloccare e arrestare il trentenne in flagranza di reato.

Nel successivo rito direttissimo, disposto dalla Procura della Repubblica di Avellino, l’arrestato è stato condannato e sottoposto all’obbligo di firma presso la Stazione Carabinieri del comune di residenza. L’episodio riporta l’attenzione sulla problematica della violenza domestica, fenomeno purtroppo ancora diffuso. I carabinieri rinnovano l’invito a denunciare ogni forma di abuso, ricordando che il numero di emergenza 112 è sempre attivo per garantire la sicurezza di chi si trova in pericolo.