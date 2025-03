Montemarano, ricercatore irpino accusato di truffa: assolto Tre complessivamente gli imputati mandati assolti con la formula piena dal tribunale di Milano

di Paola Iandolo

Era stato coinvolto in una vicenda giudiziaria insieme ad altre due persone, tutte accusate in concorso di una truffa aggravata ai danni della AXA Assicurazioni S.p.A. B.N., classe 1988, ricercatore universitario originario di Montemarano ma da anni trasferitosi a Washington, è stato assolto con la formula piena "per non aver commesso il fatto" dal Tribunale di Milano, Terza Sezione Penale, presieduto dal Giudice Dott. Buzzanca.Insieme al noto dottore, difeso dall’avvocato avellinese Rolando Iorio, sono stati assolti per non aver commesso il fatto anche gli altri due coimputati, S.N., classe 1976, di Avellino, difeso anch’egli dall’Avvocato Rolando Iorio, e C.C., classe 1988, di Napoli, difesto dall’Avv. Marco Sepe del Foro di Napoli.

La ricostruzione

I tre erano stati rinviati a giudizio per un grave sinistro stradale, avvenuto a Nola nei pressi dell’Hotel “I Gigli” nell’anno 2018, ritenuto dalla Procura di Milano falso.A seguito della denuncia sporta dalla AXA Assicurazioni S.p.a., era stata messa in dubbio anche la veridicità dei certificati medici allegati alla richiesta risarcitoria avanzata illo tempore dal ricercatore universitario.

Il processo

Stamattina, dopo ben 3 anni e 8 udienze, nel corso delle quali accusa e difesa si sono fronteggiate con il deposito di perizie e consulenze, oltre che con l’escussione di numerosi testimoni, il Tribunale di Milano, Terza Sezione Penale, in accoglimento delle richieste avanzate dai difensori, ha pronunciato la assoluzione dei tre imputati con la formula più ampia “per non aver commesso il fatto”. Il Pubblico Ministero aveva invece chiesto per i tre imputati la condanna ad 8 mesi di carcere.