Aiello prega per Alberto, il sindaco: sono giorni difficili vicini alla famiglia E' in coma il 25enne finito con la sua auto contro una casa, Sebastiano Gaeta: preghiamo e speriamo

Resta ricoverato stabile nella sua gravità Alberto, il 25enne di Aiello del Sabato, rimasto vittima di un incidente stradale lo scorso sabato in paese. L’abbraccio affettuoso di un'intera comunità e la preghiera per Alberto scandiscono le ore, mentre il giovanissimo è ricoverato al Moscati di Avellino. Lo racconta in un post il sindaco del paese, Sebastiano Gaeta: "Sono giorni difficili per la nostra comunità, questo brutto incidente ci ha lasciati sconvolti e profondamente colpiti. Alberto è stato operato d’urgenza nella serata di ieri e al momento si trova in rianimazione, ancora in prognosi riservata. La situazione è delicata e bisogna attendere con pazienza, ma soprattutto con speranza. Ho sentito la mamma, alla quale ho portato, per quanto possibile, l’abbraccio affettuoso e la vicinanza sincera di tutti noi. In questi momenti le parole servono poco, ma il calore umano e la preghiera possono fare molto".

L'incidente, la dinamica

Il 25enne sabato era finito a bordo della sua auto nel giardino di una casa in centro, andandosi a schiantare contro il muro della villa. Sul posto tempestivamente erano arrivati i soccorsi, per prestare aiuto e cure al ragazzo e al passaggero che, fortunatamente, ha riportato solo lievi ferite.Il giovane è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico al Moscati. I medici del nosocomio lo tengono sotto strettissima osservazione.