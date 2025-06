Boati nella notte: assalto ai bancomat di Nusco e Montemarano A mezz'ora di distanza i due colpi

Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Montella per risalire agli autori di due esplosioni, verificatasi questa notte, con l’utilizzo di congegni esplosivi tipo “marmotta” in ben due dispositivi Atm della Banca Mps di Montemarano e di quello della Bbc di Nusco.

I fatti sono accaduti, rispettivamente intorno alle ore 04:00 e 04.30. Ancora in fase di quantificazione l’ammontare dei bottini.

Sul posto sono intervenuti i militari del nucleo operativo della compagnia di Montella unitamente ai colleghi del nucleo investigativo di Avellino, che stanno eseguendo i rilievi con il supporto degli artificieri.