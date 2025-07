Montemarano, abusi sulle nipotine: nonno condannato a dieci anni di reclusione A condannarlo il gup del tribunale di Avellino al termine del rito abbreviato

di Paola Iandolo

Dieci anni di reclusione al nonno orco. A condannarlo il gip Lucio Galeota del tribunale di Avellino, dopo che il suo legale l'avvocato Michele Scibelli ha optato per il rito alternativo. L'uomo è accusato di diversi episodi di violenza avvenuti in circa 8 mesi posti in essere nei confronti di entrambe le sorelline. Le violenze sarebbero iniziate a gennaio 2024.

I genitori delle piccole abusate dal nonno materno si sono costituiti parte civile e sono stati rappresentati dall'avvocato Pasquale Generoso Meriano. La procura ha invocato dodici anni di reclusione per l'uomo che approfittando della fiducia delle bambine e dell'assenza dei genitori avrebbe abusato sessualmente di loro. La condanna di primo grado emessa nei confronti dell'uomo potrebbe essere impugnata dal suo legale dopo il deposito delle motivazioni.