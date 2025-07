Montemarano, classe forense in lutto: morto l'avvocato Michele D'Agnese I funerali verranno celebrati domani alle ore 17.00 a Montemarano

di Paola Iandolo

Avvocatura irpina in lutto dopo per la prematura scomparsa dell’avvocato Michele D’Agnese, 48 anni, papà e professionista molto apprezzato nel foro irpino. Sempre allegro e sempre pronto alla battuta. La sua passione per la professione e per la sua terra, Montemarano, dove era anche consigliere comunale.

Dopo aver combattuto per anni la sua battaglia contro un male terribile, Michele D'Agnese si è spento lasciando tutti nello sgomento: familiari, colleghi e amici che gli erano stati vicini in questa lunga battaglia. L’ultimo saluto è fissato per domani alle ore 17.00 a Montemarano.

Il sindaco Beniamino Palmieri ha ordinato la proclamazione del lutto cittadino per domani 25 luglio dalle ore 16 e fino al termine dei funerali dell'avvocato nonchè consigliere comunale D'Agnese.