Cervinara, aggressione in strada: 39enne denunciato per lesioni gravi

Il malcapitato ha riportato ferite gravi all'occhio e altri parti del corpo

Cervinara.  

di Paola Iandolo 

E' stato denunciato per lesioni gravi. Protagonista della brutale aggressione un 39enne di Cervinara che ieri sera in Via Pietro Nenni - al culmine di una discussione - ha aggredito brutalmente un altro uomo. I colpi sono stati inferti all'occhio e in altre parti del corpo. Il 39enne ha causato al malcapito gravi lesioni ad un occhio e a varie parti del corpo.


Trasportato con urgenza in ospedale, al malcapitato - finito nella furia del 39enne - sono state diagnosticate e confermate delle lesioni gravi. Il 39enne, che ha nominato come difensore di fiducia l’avvocato Vittorio Fucci, è stato denunciato a piede libero per lesioni gravi. Le indagini proseguono per ricostruire esattamente la dinamica e il motivo della lite finita nel sangue.

