La tragica morte di Nino: salma in paese a Villanova del Battista per i funerali

E' un week end di dolore e silenzio a Villanova del Battista. La comunità si appresta a rivolgere stamane l'ultimo affettuoso saluto a Nino Silano, il 44enne morto tragicamente a Frigento in località Sterparo di Fratte lungo la strada provinciale 303 dopo essere precipitato in una piccola scarpata alla guida di un fiorino.
Dopo l'autopsia eseguita ieri pomeriggio nell'obitorio dell'ospedale Moscati di Avellino, la salma dello sfortunato giovane potrà essere visitata stamane dalle ore 10.00 nel centro anziani in via Parzanese dove è stata allestita la camera ardente.
I funerali invece si svolgeranno domani, domenica 10 agosto alle ore 16.00 nella chiesa Santa Maria Assunta. Fuori pericolo, l'amico che al suo fianco ha assistito alla terribile scena è ancora sotto shock dopo la tragedia.
Nino, orfano di genitore, lascia la mamma Antonietta e il fratello Eros, increduli e ancora frastornati dopo la triste notizia.