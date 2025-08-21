Agguati in città, Don Vitaliano: convertitevi, state sfregiando l'Irpinia Il parroco di Mercogliano: pericolosa deriva criminale, troppi giovani pensano da cammoristi

Agguati, spari e bombe ad Avellino, il parroco di Mercogliano don Vitaliano della Sala lancia un appello ai responsabili e dice: "basta violenza, pistole e bombe: convertitevi". Don Vitaliano si appella ai responsabili e spiega: convertirsi significa cambiare mentalità, aprirsi al buono e bello della vita, perchè la violenza sta distruggendo la provincia irpina. La crescita dei nostri territori passa attraverso le nostre azioni. Se pratichiamo violenza uccidiamo e deturpiamo il nostro territorio, le nostre vite" .

L'agguato a viale Italia

Intanto le indagini vanno avanti per risalire ai responsabili di quanto avvenuto l'altra notte a viale Italia, quando in due a bordo di uno scooter di grossa cilindrata avevano sparato contro un'auto in marcia. Solo poche ore prima, a Montrefredane, era esplosa una bomba carta contro il bar Arcella. Sabato scorso gli spari a Rione Mazzini contro l'auto di una tiktoker. Episodi slegati tra loro, ma che inquietano per la recrudescenza di azioni criminali su un territorio che sembrava lontano da simili episodi di cronaca.

La violenza sfregia e uccide

"La violenza sfregia uccide e non costruisce nulla. Il nostro territorio è un dono, sono preoccupato per la crescente deriva culturale, che porta i nostri ragazzi a seguire modelli sbagliati - spiega -. La mentalità è da criminali. C'è chi spara da motorini in fuga, piazza bombe, commette crimini. Persone che pensano di ottenere con la violenza, invece non è così che si cresce, si vive e si ottiene. Serve una svolta, culturale e societaria, che coinvolga tutti per fornire ai nostri ragazzi modelli positivi e virtuosi. Ammetto la mia preoccupazione per questa escalation di violenza che sta attraversando il nostro territorio., Si deve fare bene, insieme e presto".